غدًا.. "القاهرة والخريف" بمركز الإبداع الفني ضمن "أرواح المدينة"

تقام غدًا السبت احتفالية بمئوية “أرواح في المدينة” وذلك بموضوع “القاهرة والخريف”، في تمام الساعة الخامسة مساء في مركز الإبداع الفني .

وأعلن الإعلامي محمود التميمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن موضوع اللقاء الذي ينظمه كل شهر تحت عنوان "أرواح في المدينة" ويتحدث فيه هذا الشهر عن "القاهرة والخريف".

وأضاف التميمي "القاهرة والخريف" سبتمبر الذي يأتي كل عام ومعه أحداث وقصص ومئويات وحكايات شهدتها أماكن في القاهرة حصرناها في 100 سنة من 1881 وحتى 1981.

وتابع قائلًا: "نحكي عنها ونستحضر أرواحها في اللقاء السابع عشر من "أرواح في المدينة" بالتعاون بين مشروع القاهرة عنواني وصندوق التنمية الثقافية في مركز الإبداع الفني وكالعادة في اليوم المماثل لرقم الشهر من كل شهر".

ويأتي ذلك للتعريف بمشروع “القاهرة والخريف” وسلسلة عروض “أرواح في المدينة” التي توالت على مدى الشهور الماضية من يونيو وحتى الآن.

وقال التميمي في تصريحات صحفية إن بداية تلك العروض كانت في بيت المعمار المصري مع دكتورة هبة صفي الدين ثم تطور الأمر بزيادة الجمهور فانتقلنا إلى سينما الهناجر ثم زاد العدد أكثر لننتقل إلى مركز الإبداع الفني بجوار الهناجر بداية من هذا الشهر كنشاط من أنشطة مشروع القاهرة عنواني وبيت المعمار المصري.