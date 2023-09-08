مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الدولى

لقى طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون، الجمعة، جراء انقلاب سيارة فى الكيلو 60 بـ الطريق الدولى وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى.

◘ أسماء مصابي حادث انقلاب السيارة

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم صفية محمد مصطفي، 54 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلى بالبطن، يزيد محمد جمال 3 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رافعة عبدالعزيز عبده، 65 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلى بالمخ، تغريد جمال أنور، 33 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود جمال الدين، 35 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ"، إضافة إلى يامن محمد جمال، 3 سنوات، جثمان هامد.

◘ إجراء الفحوصات الطبية للمصابين والتحفظ على الجثمان

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.