الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الدولى

إسعاف
إسعاف

لقى طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون، الجمعة، جراء انقلاب سيارة فى الكيلو 60 بـ الطريق الدولى وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى.

◘ أسماء مصابي حادث انقلاب السيارة 

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم صفية محمد مصطفي، 54 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلى بالبطن، يزيد محمد جمال 3 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رافعة عبدالعزيز عبده، 65 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلى بالمخ، تغريد جمال أنور، 33 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود جمال الدين، 35 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ"، إضافة إلى يامن محمد جمال، 3 سنوات، جثمان هامد. 

◘ إجراء الفحوصات الطبية للمصابين والتحفظ على الجثمان 

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

الطريق الدولي مصرع طفل اصابة 5 اشخاص مستشفى العلمين النموذجي اسماء المصابين

مواد متعلقة

مصرع 2 وإصابة 5 فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية مطروح

الأكثر قراءة

"سيماغلوتايد".. أمل جديد لمرضى السكرى من النوع الأول

رسميًا.. هانى العتال يعلن دخوله الماراثون الانتخابى لنادى الزمالك

تبدأ من 75 جنيهًا.. حلوى المولد النبوى تزين الشوارع مع بداية الموسم (صور)

كابونجا في خطر.. هاجمه مرض خطير ويعاني من تدهور حالته الصحية

تجار يكشفون السر وراء ارتفاع أسعار الطماطم

حاول يفعل خير فسقط جثة.. قتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين بقليوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمي الإسرائيلي في جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين