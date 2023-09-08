الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدكتور حسام طنطاوى: كلية الآثار تمتلك لائحة برامجية وفق أحدث النظم التعليمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهد الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، اللقاء التعريفي الذي نظمته كلية الآثار للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023/ 2024، بحضور لفيف من أساتذة الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب الجدد وذويهم، وذلك جاء من تنظيم إدارة رعاية الطلاب واتحاد طلاب الكلية، وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس،  والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي كلمته التي وجهها الدكتورحسام طنطاوي للطلاب وذويهم؛ أوضح أن كلية الآثار تمتلك لائحة برامجية وفق أحدث النظم التعليمية العالمية التي تفي بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، ويدعمها ويشرف عليها نخبة من أفضل الخبراء في مجال الآثار بمختلف تخصصاته.

ودعا الطلاب للاهتمام بضرورة الانضمام للأنشطة الطلابية التي تفخر جامعة عين شمس بما حققته من مكانة محلية وعربية ودولية في هذا الصدد وفي مختلف أنواع النشاط الطلابي سواء الفني أو الثقافي أو الرياضي وغيرها.

txt

جامعة عين شمس تناقش تعميم الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير المناخ

كما نصح الطلاب بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع إدارة الكلية والجامعة عبر القنوات الرسمية الشرعية لتبادل الرؤى وأخذ المشورة أو الحصول على أجوبة لأي استفسارات، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتلقي أي مقترحات أو الرد على أي استفسارات بشكل مباشر.

كلية الآثار تحتضن أبنائها من الطلاب

وأوضح أن كلية الآثار تحتضن أبناءها من الطلاب الجادين الراغبين في التميز والتفوق العلمي والعملي، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على دعمهم لأبنائهم طوال رحلة الثانوية العامة وصولًا للمرحلة الجامعية.

واستعرض عميد الكلية أبرز الأقسام والتخصصات التي تقدمها الكلية، والتي تلبي احتياجات سوقي العمل الداخلية والخارجية، حيث تطرح كلية الآثار  8 برامج متميزة هي الأفضل في مصر تم تصميمها بالكامل بناء على معايير دولية، مؤكدًا أن الكلية تقدم تدريبًا صيفيًّا في المتاحف والمواقع الأثرية لإتاحة فرص أكبر لتأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والدولي.

القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من المصريين والوافدين للالتحاق ببرامج الكلية: الآثار المصرية القديمة - الآثار اليونانية والرومانية - الآثار الإسلامية ، بالإضافة إلى خمس برامج متميزة بمصروفات- علوم الآثار والحفائر- وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية- برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري "وهو برنامج بيني مع كلية الهندسة"- برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية "وهو برنامج بيني مع كلية الحاسبات والمعلومات"- برنامج الآثار الحيوية "وهو برنامج بيني مع كلية العلوم".

كما قدم كل من الدكتورة سارة نبيل رئيس قسم الآثار المصرية القديمة والدكتورة نهى سالم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية نبذة عن الدراسة فى هذين القسمين وشروط القبول بهما والمواد الأساسية التى يتم دراستها.

وأوضحت الدكتورة نوال جابر محمد الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية اهتمام القسم بدراسة الآثار الإسلامية فى مصر والتعرف على آثار الشعوب الإسلامية الأخري، كما قام كل من ممثلى البرامج الخاصة والبينية الدكتورو سمر حمدون، الدكتور عماد إبراهيم، الدكتورمحمد إسماعيل،  بشرح ما تقدمه هذه البرامج من معارف وتوضيح اختلافها عن باقي البرامج وما سيعود على الطالب عند الدراسة بها خاصة بعد التخرج وفي سوق العمل. 

كما قدم الدكتور محمد إبراهيم مدير وحدة التعلم الإلكتروني شرح الخدمات الإلكترونية المقدمة للطالب وتوضيح أهمية المنصة التعليمية التي تمتلكها الكلية على منصة جامعة عين شمس الرئيسية UMS.

الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار كلية الأثار جامعة عين شمس اتحاد طلاب الكلية سوق العمل

مواد متعلقة

جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراه الفخرية لوزير التعليم العالى تقديرًا لتاريخه العلمى

قنديل يتابع اللمسات النهائية لعروض حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

معهد التخطيط القومى يصدر تقريرًا حول حصاد أنشطة وفعاليات شهر أغسطس 2023

رئيس جامعة حلوان يتابع جاهزية أكبر مسارح القاهرة "مجمع الفنون والثقافة" لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

رئيس جامعة المنصورة: مهتمون بتقديم أفضل الخدمات التعليمية وتنمية مهارات الإبداع

توصيات المؤتمر الدولى الثانى لعلوم الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته بجامعة الجلالة الأهلية

فتح باب التقدم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بالبرامج الدراسية والكليات بجامعة حلوان الأهلية

اتفاقية مع "هواوى" لإنشاء أكاديمية لدعم الباحثين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأكثر قراءة

"سيماغلوتايد".. أمل جديد لمرضى السكرى من النوع الأول

رسميًا.. هانى العتال يعلن دخوله الماراثون الانتخابى لنادى الزمالك

تبدأ من 75 جنيهًا.. حلوى المولد النبوى تزين الشوارع مع بداية الموسم (صور)

كابونجا في خطر.. هاجمه مرض خطير ويعاني من تدهور حالته الصحية

تجار يكشفون السر وراء ارتفاع أسعار الطماطم

حاول يفعل خير فسقط جثة.. قتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين بقليوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمي الإسرائيلي في جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين