الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عبد المجيد سليم يترشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات الزمالك

عبد المجيد سليم
عبد المجيد سليم

تقدم عبد المجيد سليم عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق، للجنة الانتخابية المكلفة بتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وقد صاحب سليم مجموعة من أصدقائه واصفينه بالتاريخ نظراً للخبرات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها.

وقد حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمود علاء، مصطفى الزناري،  مصطفى شكري.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.

عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك منصب أمين الصندوق عبد المجيد سليم عضو الجمعية العمومية محمد حسام بيسو مصطفي شلبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نادي الزمالك

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