رسميًا.. بلدية المحلة يعلن تمديد عقد حسام حسن (فيديو)

واصل مسئولو بلدية المحلة الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز نسخة 2023/2024.

وأعلن ممثل محافظة الغربية، مساء الجمعة، عن تمديد عقد قائد الفريق حسام حسن، ليستمر مع بلدية المحلة خلال منافسات الموسم المقبل.

نشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة، فيديو للاعب على موقع "فيسبوك"، مصحوبًا بتعليق: "حكاية القائد مع الملكي لم تنتهِ بعد.. هناك فصول أخرى».

أضاف النادي عبر حسابه: «يسعدنا أن نعلن عن تجديد التعاقد مع قائدنا "حسام حسن" ليستمر في صفوف بلدية المحلة لـمواسم قادمة».

في السياق، نجح مسئولو بلدية المحلة في تمديد عقد اللاعب عبدالرحمن اللاهوني، أمس الخميس.

كما نجحوا في ضم أحمد العش، قادمًا من البنك الأهلي، شقيق مصطفى العش لاعب غزل المحلة السابق ونادي "زد" الحالي.

ويعمل مسئولو بلدية المحلة، الآن على بناء فريق متجانس، يجمع بين الخبرة والشباب، يستطيع الصمود والبقاء بدوري الأضواء والشهرة لأطول فترة ممكنة، وعدم العودة سريعًا للقسم الثاني سابقًا "دوري المحترفين" حاليًا.

صفقات بالجملة.. حصاد الميركاتو الصيفي لبلدية المحلة

أما على مستوى الصفقات، فنجحت لجنة التعاقدات بقيادة مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة الحالي، ونجل محمود الشامي رئيس النادي السابق، في جلب العديد من العناصر المميزة للفريق، مثل أحمد العش من البنك الأهلي وعبدالله محمود من المقاولون العرب، وأحمد رضا من وادي دجلة، وإبراهيم شتا من بيراميدز، ومحمد الزافراني من إسبانيول، ومهاب أشرف من سموحة، والبوروندي محمد ألاميسي وكريم أشرف من دكرنس، ويوسف حسن من بورتو السويس، ومحمد أشرف من بورتو السويس، ومحمد عبدالناصر من فاركو، ومؤمن راضي من إنبي، وماجد هاني من الزمالك.