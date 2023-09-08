نظام تجارى عالمى مفتوح وشامل وشفاف.. ملفات على طاولة مجموعة العشرين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز الملفات المطروحة على طاولة قمة مجموعة العشرين، حيث أشارت إلى أن موضوع رئاسة الهند للقمة جاء تحت شعار "أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد".

كما ذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن من أبرز ملفات قمة العشرين تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنًا بين البلدان المتقدمة والنامية، بالإضافة إلى تمويل مواجهة التحديات المناخية وتحول الطاقة وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن قمة العشرين تسعى إلى التحول التكنولوجي وتطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الرقمي، والتمويل المستدام والشمول المالي، بالإضافة إلى إصلاح القطاع المالي.

وأكد التقرير أن قمة العشرين في الهند تسعى إلى وجود نظام عالمي مفتوح وشامل وشفاف، وكذلك الاهتمام بملف الزراعة والأمن الغذائي والبيئة المستدامة للمناخ، وأيضًا عمل شراكات من أجل التعليم والتوظيف، وتمويل حالات الطوارئ الصحية والاستثمارات في الوقاية من الأوبئة، والحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.