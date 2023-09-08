الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زينهم وقاعة الأوركيد.. كيف أصبح أحمد داوود بطل مطلق لأعمال سينمائية وتلفزيونية؟

أحمد داوود
أحمد داوود

يشهد الفنان أحمد داوود حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعاقد على بطولة أكثر من عمل فني سواء تلفزيوني أو سينمائي، وذلك بعدما حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية بفيلم 122 أول عمل سينمائي رعب مصري بتقنية الـ 3D، وفيلم “يوم 13” الذي حصد إيرادات عالية بشباك التذاكر.

واستطاع “داوود” أن يلفت الأنظار بأدائه المميز خلال أعماله الفنية الماضية، مما جعله يستطيع أن يصبح بطل مطلق ويتحمل مسئولية نجم شباك ونجم تلفزيوني، فيخوض بطولة مسلسل “زينهم” المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، والذي استقر صناعه على موعد عرضه بأوف سيزون، ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر الجاري، ويظهر خلاله كطبيب شرعي.

مسلسل زينهم مكون من 30 حلقة وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل ومقرر عرضه في الأوف سيزون، حيث تواصل الشركة التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعدما انضم للعمل كلاً من كريم قاسم وسلمى أبو ضيف.

كما تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم “قاعة الأوركيد” أمام الفنانة منة شلبي، حيث يتقاسما البطولة معا من تأليف وإخراج هبة يسرى، ليسجل الفيلم التعاون الثاني بين داود ومنة في السينما بعد فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله الذى تم عرضه في عام 2016.

وعرض لأحمد داود مؤخراً فيلم "يوم 13" الذي نافس في موسم عيد الفطر السينمائي 2023 وحقق إيرادات تخطت 30 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

أحمد داوود قاعة الأوركيد زينهم أعمال سينمائية وتلفزيونية بطل مطلق

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