السيطرة على حريق عقار في بورسعيد.. وإنقاذ السكان من حصار النيران

حاصرت النيران عددًا من المواطنين اليوم الجمعة، بمنطقة القابوطي نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، إثر حريق تسبب في احتجاز المواطنين داخل العقار وارتفاع ألسنة اللهب التي حالت بينهم وبين الخروج، وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخراجهم دون وقوع خسائر بشرية.

السيطرة على حريق في بورسعيد

وتلقت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد، بلاغًا من الأهالي يفيد باحتجازهم نتيجة اشتعال النيران وتعريض حياتهم للخطر، وعلى الفور، جرى الدفع بسيارتيّ إطفاء، وذلك لسرعة التعامل مع الحريق.

وترأس العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية، فريقًا مكون من المقدم أحمد يحيي رئيس قسم الإطفاء، والملازم أول عبدالرحمن الغضبان، وتمكنوا من الوصول لمنطقة القابوطي خلال دقائق من البلاغ، وذلك حرصًا على حماية أرواح المواطنين.

ووصل فريق الإطفاء والنيران تتصاعد من محول كهرباء تعرض للحريق، ووصلت النيران إلى تندة وأغلقت مدخل العمارة السكنية واحتجز المواطنين داخل منازلهم، وكادت أن تلتهم العقار بالمواطنين، وعلى الفور، تدخل الضباط والجنود ونجحوا في إخلاء العقار من السكان دون إصابة أحدهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحريق، وجرى على الفور، تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى جهات التحقيق نظر المحضر المعروض.