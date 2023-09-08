الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زلطة: تطوير البنية التحتية طفرة كبيرة لم تكن ستتحقق على مدار 50 عامًا

الكاتب الصحفي شادي
الكاتب الصحفي شادي زلطة

كشف الكاتب الصحفي شادي زلطة، الجهود التي بذلتها الدولة طوال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، قائلًا: إن تطوير البنية التحتية القوي تم من خلال المشروعات القومية الضخمة بمشاركات عالمية، ويشهد لها مختلف دول العالم بسبب مشاركات الشركات العالمية في هذه المشروعات.

وأضاف "زلطة" خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن التطوير الذي تم في البنية التحتية المصرية هو تطوير مثل طفرة كبيرة جدًا لم تكن ستتحقق على مدار 50 عامًا.

وأوضح الكاتب الصحفي أن هذه النقطة بالتحديد هي بالتأكيد واضحة وظاهرة لكل دول العالم، معقبًا: "أي مستثمر أو دولة تفكر في الاستثمار في أي دولة أخرى، أول شيء تنظر له البنية التحتية للدولة، وتنظر لكيفية الاستثمار في هذه الدولة، والحصول على بنية تحتية جيدة وسليمة ومستقرة تستطيع من خلالها الدخول في مشروعات واستثمارات قوية".

شهدنا جهودًا بذلت على مدار سنوات طويلة مضت

وأكد الكاتب الصحفي، أننا شهدنا جهودًا بذلت على مدار سنوات طويلة مضت في إطار سياسة مصرية خارجية ثابتة، تجاه تحقيق معدل التوازن الواضح والصريح ما بين دول الشرق ودول الغرب، إضافة إلى التدخل الإيجابي في قضايا المنطقة.

البنية التحتية زلطة شادي زلطة تطوير البنية التحتية طفرة كبيرة لم تكن ستتحقق على مدار 50 عام ا الكاتب الصحفي شادي زلطة

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