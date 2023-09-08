افتتاح مسجدين ببنى سويف بعد إحلالهما وتجديدهما

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى لافتتاح مسجدين بقريتيّ الميمون وقمن العروس، بعد إحلالهما وتجديدهما، بتكلفة إجمالية زادت على 5.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجد البراغتة بقرية الميمون

وشهد حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية، افتتاح مسجد البراغتة بقرية الميمون، المقام على مساحة إجمالية 445 مترًا (375 مترا للصحن + 70 مترا لمصلى السيدات) وبتكلفة 2 مليون و353 ألف جنيه "خطة الوزارة"، وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح، بحضور: النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، والشيخ سعيد عبدالواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وخالد جمال، رئيس قرية الميمون، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالي القرية.

افتتاح مسجد العرب بقمن العروس

كما تم، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد العرب بقمن العروس، وأقيمت شعائر الصلاة بعد افتتاح المسجد المقام على مساحة إجمالية 425 مترًا (205 أمتار للصحن + 100 متر لمصلى السيدات + 110 أمتار أرضي) وبتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية" بحضور: عماد صقر، وأشرف مليجي نائبى رئيس المركز، والشيخ عادل زكي، مدير إدارة أوقاف الواسطى، وعماد سنجر، رئيس قرية قمن العروس، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالي القرية.