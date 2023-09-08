دفعة سميحة أيوب تتألق فى مسرحية "فوتوغرافيا"

انطلقت أولى ليالي مسرحية #فوتوغرافيا فى عرض تخرج الدفعة الثانية لورشة تركواز كاستنج دايركتور لإعداد الممثل الشامل (دفعة سميحة أيوب) على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر، وذلك في ليلة استثنائية بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبحضور جماهيري كامل العدد.

حضر العرض المسرحي عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني، محمد جمعة، أحمد شاكر عبداللطيف، فوزية، يوسف إسماعيل، إسراء عبدالفتاح، محمد مرزبان، ضياء عبدالخالق، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، والمخرج أحمد خالد أمين، والمخرج عمرو عابدين، وعدد من النقاد والإعلاميين.

ومن المقرر تقديم العرض لليلة ثانية في الثامنة مساء اليوم بحضور جماهيري، إضافة إلي عدد من الفنانين ومخرجي الدراما التليفزيونية.

أبطال مسرحية "فوتوغرافيا"

"فوتوغرافيا" تأليف سامح عثمان، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفي حامد، إكسسوارات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبوالغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبدالرحمن تمام وأحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.