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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإعلان عن المرشحين والتصويت على جوائز "ذا بيست" 14 سبتمبر

ذا بيست
ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، موعد بدء التصويت وكشف المرشحين لجوائز حفل “ذا بيست” للأفضل في العالم، لعام 2023.

وستُمنح جوائز “ذا بيست” لأفضل لاعب، مدرب، حارس مرمى في فئة الرجال، بناء على ما تم تقديمه في الفترة من 10 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

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أما فئة السيدات، فسيتم التصويت بناء على ما قدمته المتنافسات في الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، التي تُوجت بها إسبانيا.

وبخصوص جائزة “بوشكاش" لأفضل هدف في العالم، فسيتم التصويت على الأهداف المُرشحة في الفترة من 19 ديسمبر و20 أغسطس 2023، اعتبارًا من الخميس 21 سبتمبر.

وأكد “فيفا” عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم فتح باب التصويت للجمهور عبر منصات الاتحاد الإلكترونية، يوم الخميس، 14 سبتمبر، من أجل اختيار مرشحيهم في مختلف الجوائز، بعد إعلان قائمة المرشحين مباشرة.

يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي فاز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، حيث تم مد الفترة الزمنية لتقييم ما قدمه اللاعبين حتى نهاية مونديال قطر 2022.

فيما ذهبت جائزة أفضل لاعبة للإسبانية أليكسيا بوتياس قائدة فريق برشلونة.

فيفا ذا بيست الاتحاد الدولي لكرة القدم بوشكاش ليونيل ميسى

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