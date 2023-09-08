منافس "الفراعنة" المنتظر.. بوركينا فاسو يستضيف إى سواتينى فى تصفيات أمم إفريقيا

يستضيف منتخب بوركينا فاسو، نظيره إي سواتيني، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مراكش) بالمغرب، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويحتل المنتخب البوركيني، صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقًا بأفضلية المواجهات المباشرة على منتخب الرأس الأخضر، صاحب المركز الثاني، حيث ضمن الفريقان تأهلهما إلى النهائيات، بينما يحتل إي سواتيني، المركز الرابع، برصيد نقطتين.

كان منتخب "الخيول" قد ضمن تأهله إلى كأس أمم إفريقيا 2023، منذ 28 مارس الماضي، عقب تعادله مع توجو بهدف لمثله، في الجولة الرابعة للتصفيات.

وسيعول منتخب بوركينا فاسو، بقيادة الفرنسي هوبير فيلود، على جهود وقدرات كل من دانجو واتارا، مهاجم بورنموث الإنجليزي، وعبدول تاسوبا، مهاجم شيريف المولدوفي، ومحمد كوناتي، مهاجم أخمات جروزني الروسي، وسيريل بايالا، لاعب وسط أجاكسيو الفرنسي.

مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا

يذكر أن بوركينا فاسو، تتواجد رفقة مصر في مجموعة واحدة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم أيضًا كل من سيراليون، وغينيا بيساو، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وسيستضيف منتخب مصر، نظيره منتخب بوركينا فاسو، في لقاء الجولة الثالثة لتصفيات المونديال، والمقرر له في يونيو عام 2024.

وعلى جانب آخر، يلتقي منتخب مالي، نظيره منتخب جنوب السودان، في العاشرة مساء، على ملعب (26 مارس) بالعاصمة باماكو، في إطار الجولة السادسة من المجموعة السابعة للتصفيات.

وضمن المنتخب المالي، تأهله إلى النهائيات، منذ 18 يونيو الماضي، بعد فوزه على مضيفه منتخب الكونغو، بهدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة للتصفيات.

ويحتل منتخب "النسور"، صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب جنوب السودان، المركز الرابع، برصيد 3 نقاط.