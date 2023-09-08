الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحروب الجديدة.. هل يصبح الروبوت المقاتل بديلًا عن القوات النظامية؟

الروبوت
الروبوت

كشف الدكتور حسين العمري، خبير تكنولوجيا المعلومات، حقيقة الاستغناء عن القوات النظامية ويحل محلها الروبوت المقاتل، وذلك في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي.

 توجه في أمريكا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن كل دولة ستستخدم الذكاء الاصطناعي بقدر الإمكان، ولكنها بدرجات، وليس في الأمور العسكرية فقط.

وتابع: "لو أمريكا طلبت عدم المضي في هذا المجال، فإنها لا تضمن باقي الدول"، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يشعل حروبًا دون تدخل عسكري، لأنه مهما كان مدربًا ولديه المعلومات فإنه لا يملك الوعي أو التفكير، وقطاعات الجيش الأمريكي من مصلحتها تواجد عنصر السرعة وهو موجود بقوة في العنصر البشري.
 

الحروب الذكاء الاصطناعي القوات النظامية الروبوت المقاتل أمريكا

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