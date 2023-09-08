دبلوماسى هندى لـ "القاهرة الإخبارية": زيارة الرئيس السيسى إلى الهند تاريخية

كشف نافديب سوري، سفير الهند السابق في مصر، أهمية وجود القاهرة في قمة العشرين، مؤكدًا أن هناك علاقات قوية بين مصر والهند في كل المجالات السياسية والثقافية وغيرها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الهند للمشاركة في احتفالات عيد جمهورية الهند، تعد زيارة تاريخية، لأنه أول رئيس مصري يشارك في تلك الاحتفالات.

الهند ستهتم بقضايا دول الجنوب العالمي

وأضاف: "سعيد بأن حكومة الهند أرسلت دعوة خاصة إلى مصر للمشاركة في قمة العشرين كضيف شرف من الهند، إذ أن الأخيرة تحاول أن تكون القمة للاهتمام بقضايا دول الجنوب".

وأوضح أن قمة العشرين ستكون للنظر في قضايا جديدة طرأت على عالمنا، مثل تغير المناخ، والتعامل مع العملات الرقمية، لافتًا إلى أن هناك دولًا تعاني من مشكلات كثيرة من دول الجنوب العالمي.