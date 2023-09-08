الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى هندى لـ "القاهرة الإخبارية": زيارة الرئيس السيسى إلى الهند تاريخية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف نافديب سوري، سفير الهند السابق في مصر، أهمية وجود القاهرة في قمة العشرين، مؤكدًا أن هناك علاقات قوية بين مصر والهند في كل المجالات السياسية والثقافية وغيرها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الهند للمشاركة في احتفالات عيد جمهورية الهند، تعد زيارة تاريخية، لأنه أول رئيس مصري يشارك في تلك الاحتفالات.

الهند ستهتم بقضايا دول الجنوب العالمي 

وأضاف: "سعيد بأن حكومة الهند أرسلت دعوة خاصة إلى مصر للمشاركة في قمة العشرين كضيف شرف من الهند، إذ أن الأخيرة تحاول أن تكون القمة للاهتمام بقضايا دول الجنوب".

وأوضح أن قمة العشرين ستكون للنظر في قضايا جديدة طرأت على عالمنا، مثل تغير المناخ، والتعامل مع العملات الرقمية، لافتًا إلى أن هناك دولًا تعاني من مشكلات كثيرة من دول الجنوب العالمي.

مصر قمة العشرين الهند مشاركة مصر القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

دبلوماسى هندى لـ "القاهرة الإخبارية": زيارة الرئيس السيسى إلى الهند تاريخية

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة إثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا 2023

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

رئيس "الشرقية للدخان": أزمة السجائر تنتهى قريبًا.. وحققنا أرباحًا تاريخية (خاص)

إعلامى: العلمين الجديدة أصبحت منطقة جذب سياحى فريدة من نوعها

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي للجزء الثاني من ثالث مراحل خط المترو الثالث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس