بطل "تيتانك" لا يعرف الحب.. المرأة فى حياة "دى كابريو" و"ريفز" و"جاكمان"

لعل فيلم "تيتانيك" من أشهر الأفلام الرومانسية الأمريكية بقصة حب وتضحية بين بطليه جاك "ليوناردو دي كابريو" وروز "كيت وينسلت"، أثرت في المشاهدين منذ عرضه في عام 1997، ولكن ربما كان نجم "تيتانيك" لا يعرف الحب في الحقيقة مثلما عرفه أثناء أداءه دوره الحالم، وهو الآن يواجه انتقادات شديدة وهجوم بسبب نمط مواعدته الغريب.

ليوناردو دي كابريو يتنقل من أمرأة لأخرى وعادة ما تكون نساء نجم تيتانيك يصغرن عنه بأكثر من 20 عاما، وذلك على عكس نجوم آخرين لم يُعرفوا بأداء أدوار رومانسية أيقونية مثل كيانو ريفز وهيو جاكمان، اللذان اشتهرا بأفلام الأكشن مثل جون ويك وولفرين.

الحب في حياة هيو جاكمان وكيانو ريفز

هيو جاكمان على سبيل المثال تزوج من الممثلة ديبورا لي فيرنس، التي تكبره بحوالي 13 عاما وهو فارق كبير، منذ عام 1996 وحتى الآن تتغنى التقارير الإعلامية بقصة حبهما رغم هذا الفارق لدرجة أن جاكمان قد صمم بنفسه خاتم خطوبة لفيرنيس، وكانت خاتم زفافهما يحمل نقش معناه "نحن نكرس اتحادنا لمصدر أعظم".

هيو جاكمان وزوجته

حتى عندما عاد كيانو ريفز للحب من جديد بعد وفاة زوجته في حادث مأساوي في 2001، ارتبط بالرسامة أليكساندرا جرانت، والذي لاقت قصة حبهما تأييد الجماهير وكانت التعليقات إيجابية بينهما أنهما يشكلان ثنائيا جميلا.

كيانو ريفز وحبيبته

سمعة ليوناردو السيئة في مواعدة نساء أصغر منه

أما ليوناردو دي كابريو فيتعرض الآن لانتقادات لاذعة بسبب مواعدته امرأة أصغر سنًا، بعد أن شوهد وهو يقبل عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيريتي، 25 عامًا، في إيبيزا، وهي أصغر منه بـ23 سنة، وكان من بين التعليقات "عام آخر ولن ينظر إليها مرة أخرى!".

ليوناردو دي كابريو وفيتوريا سيريتي

ويتمتع دي كابريو بسمعة سيئة في مواعدة النساء فقط بعمر 25 عامًا أو أقل، ومن المعروف أنه يميل إلى الانفصال عنهن بعد تجاوزهن هذا العمر، كما فعل مع صديقته الجدية الأخيرة كاميلا موروني، التي تبلغ الآن 26 عامًا.

سخرية وانتقادات لاذعة

وبعد ظهور صور دي كابريو مع فيتوريا، سارع الكثيرون إلى السخرية منه لحقيقة أن علاقتهما لن تكون طويلة حيث ستبلغ 26 عامًا في يونيو المقبل.

وكتب أحد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي: "ستختفي قبل انتهاء هذه التغريدة".

وقال آخر مازحا: "بقي أمامها تسعة أشهر!"، بينما قال ثالث: "سنة أخرى ولن ينظر إليها مرة أخرى!".

وقال رابع: "ربما تكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي يقبلها فيها"، بينما كتب شخص آخر: "لقد اختار شخصًا لديه تاريخ انتهاء الصلاحية هذه المرة".

وتساءل آخر: "لا أفهم ما هو الخير الذي يرونه فيه! ما الذي يجعله جذابا للغاية".

وكتب شخص آخر: "العلاقة لن تدوم طويلاً لأنها تبلغ من العمر 25 عامًا بالفعل".

وأضاف شخص آخر: "امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا، علينا مقاطعة ليوناردو دي كابريو!".