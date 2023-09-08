الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متخصص فى الشؤون الأفريقية: الجابون تحتاج "ريمون ندونج" للعبور من الأزمة الاقتصادية

الجابون
الجابون

قال المختار ولد الشين، المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن تعيين ريمون ندونج رئيسًا مؤقتاً في الجابون، وهو كان رئيس وزراء سابق، كما كان عضواً في الحزب الديمقراطي الجابوني الذي حكم البلاد لمدة 55 سنة الماضية، كما كان معارض سابق للرئيس المخلوع علي بونغو.

أهمية تعيين ريمون ندونج رئيسًا مؤقتاً للجابون 

وأضاف المختار ولد الشين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن سبب تقدم المعارضة على الرئيس المخلوع هو أن  هناك أزمة اقتصادية كبيرة، لأن 33% من الشعب الجابوني حسب احصائيات البنك الدولية يعيشون تحت معدل الفقر، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية تستدعي أن يأتي رجل جديد، كما يعتبر رسالة من المجلس العسكري أنها قطيعة مع الماضي، ومع سياسة الرئيس السابق علي بونجو، بالإضافة إلى قيام الأسواق الغربية وأسواق النفط باختيار رجل من خير اقتصادي جمهورية الجابون.

وأكد المتخصص في الشؤون الأفريقية المختار ولد الشين، أن  الجابون تحتاج ريمون ندونج في الوقت الحالي للعبور من الأزمة الاقتصادية.

الجابون تعيين ريمون ندونج رئيس مؤقت الأزمة الاقتصادية قناة القاهرة الإخبارية

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