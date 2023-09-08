إسلام الكتاتنى: الإخوان الإرهابية انتهجت العنف منذ البداية والدليل شعارهم المتمثل فى "سيفين"

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن هناك معتقد سائد لدة الجماعة الإرهابية بأنهم يمتلكون الحقيقة، فالإخوان يدعون أنهم من يتحدثون فقط باسم الإله، وهم فقط الذين يفهمون الإسلام فهماً صحيحاً.

وأضاف "الكتاتني"، خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن جماعة الإخوان ينظرون إلى المجتمع نظرة دونية، لافتاً إلى أنهم يعتبرون أنفسهم الأرقى بين كل الجماعات التي تعتنق فكر التدين المزدوج، لافتاً إلى أن هذا يفسر سبب تعامل الإخوان مع المجتمع بتعالي وغرور، ومع النخبة والسياسيين أنهم في درجات أقل من العنصر الإخواني والقيادات الإخوانية.

وأوضح أن جماعة الإخوان انتهجت العنف منذ البداية، لافتاً إلى أن أبسط شيء يمكن الإشارة إليه ويعكس انتهاجهم لمبدأ العنف هو شعارهم المتمثل في "سيفين"، معقبا: "كانوا من الأولى أن يكون شعارهم المصحف على سبيل المثال، لكنهم أرادوا أن يكون العنف هو شعارهم بدعوى الجهاد".

وأشار إلى أن هناك فارق كبير بين الجهاد المشروع في الإسلام وما بين الإرهاب، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان لديها تداخل ما بين المفهومين، حيث أنهم يمارسون الإرهاب وليس الجهاد.