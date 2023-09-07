تنفيذ 448 عمارة في المرحلة الرابعة للإسكان الاجتماعي بالعاشر

أعلن علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أنه جار تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع الاسكان الاجتماعي “مشروع سكن لكل المصريين” بواقع 448 عمارة سكينة يتضمن 10752 وحدة سكنية (نموذج 75 متر مربع) وآخر 90 متر مربع كاملة المرافق والبينة التحتية والخدمات والطرق.

تفاصيل تنفيذ المرحلة الرابعة للإسكان الاجتماعي نموذج 75 متر

قال منيع لـ«الدستور»، إن نسبة تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي الواقعة شرق حي الاندلس ارتفعت لتتراوح ما بين 70-75% والتي تتضمن تنفيذ 52 عمارة سكينة بواقع 1248 وحدة سكينة بحي الأندلس.

أوضح رئيس جهاز العاشر أن المرحلة الجاري تنفيذ بحي الأندلس نموذج 75 متر مربع غرفتين وصالة وحمام ومطبخ كاملة المرافق.

تفاصيل تنفيذ المرحلة الرابعة للإسكان الاجتماعي نموذج 90 متر

وكشف رئيس الجهاز أن المرحلة الرابعة لمشروع القومي الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها بحي النرجس بعدد 298 عمارة سكينة بواقع 7152 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ كاملة المرافق من مياه وشبكة صرف صحي ومحطة كهرباء وشبكة طرق وغاز طبيعي.

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قال رئيس جهاز العاشر إن المرحلة الرابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي تشمل تنفيذ 98 عمارة سكينة 2352 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع الجار تنفيذها بحي الأندلس، موضحًا أن النموذج يشمل 3 غرف وصالة و مطبخ وحمام.

أكد منيع أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمشروع طبقا التوقيتات المحددة والجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة، مشددًا على أنه في ضوء توجيهات السلطة المختصة بالاهتمام لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنيه التحتية بالمدينة ودفع عجلة العمل المشروعات القومية.

واختتم رئيس جهاز العاشر تصريحاته بأن المرحلة الرابعة للمشروع القومي تتضمن تنفيذ العديد من الخدمات الحيوية التى يستفيد منها المواطنين المقيين بالمرحلة وباحياء المدينة حيث تتضمن تنفيذ حضانة ومدرسة تعليم أساسي وأعدادي وثانوي و اندية رياضية ومسجد ووحدة صحة، إضافة لوجود الحدائق العامة والمحلات التجارية والمخبز والصيدليات والاسواق التجارية لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.