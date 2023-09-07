نائب رئيس "المؤتمر": نطالب الرئيس السيسي بالترشح مجددا لاستكمال الإنجازات

قال مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب قد استقر بالإجماع، أنه ما بدأ شيئا لابد له أن يستكمله، ولذلك فإن حزب المؤتمر يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية وأمانة الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما تم إنجازه.

وأضاف مرشد، أنه بعد أن وضع الرئيس السيسى، أساس البنية التحتية التى تهالكت على مدار عقود ، فإنه لا بد له من استكمال خطة التنمية فى كافة المجالات .

وأوضح أن الحزب قد أجمع فى بيان له صدر فى الثامن والعشرين من أغسطس الماضى، على تأييد ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، معلنين تقديم كافة الدعم والعون له فى قراره.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

فقد تم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

ويشهد المؤتمر حالة من الاستنفار الأمنى المكثف، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، وقوات الحماية المدنية، لتسود حالة من الأمان أثناء انعقاد المؤتمر.

وتواجد عدد كبير من الأهالى وأطفالهم حاملين أعلام مصر، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإكمال خطة التنمية التى بدأها.