"كهرباء الإسكندرية" تنتهي من تنفيذ برنامج الفنيين الجدد

أنهى قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة ريهام الدرديري تنفيذ الاسبوع الثاني من برنامج "الفنيين الجدد" ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/9/2 وحتى الخميس الموافق2023/9/7.

وقام بالتدريب والقاء المحاضرات كلا من : المهندس سمير عيسى رئيس قطاع التفتيش الفني ، والمهندس هشام عبد السلام مدير عام قطاع المشروعات، والمهندس محمد البهى مدير إدارة صيانه الموزعات، والمهندسة أسماء موسى مدير إدارة وقاية شرق، والمهندس محمد التهامى مدير إدارة شبكات توزيع محرم بك والمهندس محمد رجب شبكات توزيع الرأس السوداء.

كما اختتمت اليوم في الشركة فعاليات برنامج تدريب طلبه الجامعات والمعاهد العليا (باور) مجموعه ١٩- ٨ حيث قام وحيد درويش كبير مدريي قطاع التدريب بعمل التقييم النهائى للطلبه.

واستكمالا لبرنامج تدريب وإعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع، فقد شهد في قطاع المنتزة تنفيذ برنامج ( العدادات الذكية ) و قام بإلقاء المحاضرة المهندس حسين رمضان رئيس قطاع العدادات و في قطاع غرب الإسكندرية تم تنفيذ برنامج ( التحكم و لوحات التوزيع ) و ألقي المحاضرة المهندس محمد رجب بإدارة شبكات محرم بك .

استقبل المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم السبت الماضي وفد من هيئة كهربة الريف بدولة تنزانيا.

شملت الزيارة تفقد الوفد التنزاني مركز البيانات (Data Center) بفرع سموحة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي للوفد التنزاني بشركة كهربة الريف التنزاني لعدد 18 متدرب يرافقه قطاع التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع التدريب بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .

كان في استقبالهم بمركز البيانات مجموعة من قيادات الشركة بقطاع التدريب وقطاع النظم والمعلومات وممثلي العلاقات العامة بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.