الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تنتهي من تنفيذ برنامج الفنيين الجدد

خلال أعمال التدريب
خلال أعمال التدريب

أنهى قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة ريهام الدرديري تنفيذ الاسبوع الثاني من برنامج "الفنيين الجدد" ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/9/2 وحتى الخميس الموافق2023/9/7.

وقام بالتدريب والقاء المحاضرات كلا من : المهندس سمير عيسى رئيس قطاع التفتيش الفني ، والمهندس هشام عبد السلام  مدير عام قطاع المشروعات، والمهندس محمد البهى مدير إدارة صيانه الموزعات، والمهندسة أسماء موسى مدير إدارة وقاية شرق، والمهندس محمد التهامى مدير إدارة شبكات توزيع محرم بك والمهندس محمد رجب شبكات توزيع  الرأس السوداء.

كما اختتمت اليوم في الشركة  فعاليات برنامج تدريب طلبه الجامعات والمعاهد العليا (باور) مجموعه ١٩- ٨ حيث قام وحيد درويش كبير مدريي قطاع التدريب بعمل التقييم النهائى للطلبه. 

واستكمالا لبرنامج تدريب وإعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع، فقد شهد في قطاع المنتزة تنفيذ برنامج ( العدادات الذكية ) و قام بإلقاء المحاضرة المهندس حسين رمضان  رئيس قطاع العدادات  و في قطاع غرب الإسكندرية تم تنفيذ برنامج ( التحكم و لوحات التوزيع ) و ألقي المحاضرة المهندس محمد رجب بإدارة شبكات محرم بك .

استقبل المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم السبت الماضي  وفد من هيئة كهربة الريف بدولة تنزانيا.

شملت الزيارة تفقد الوفد التنزاني مركز البيانات (Data Center) بفرع سموحة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 
يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي للوفد التنزاني بشركة كهربة الريف التنزاني لعدد 18 متدرب يرافقه قطاع التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع التدريب  بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .

كان في استقبالهم بمركز البيانات مجموعة من قيادات الشركة بقطاع التدريب وقطاع النظم والمعلومات وممثلي العلاقات العامة بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الكهرباء الفنيين الجدد

مواد متعلقة

"كهرباء الإسكندرية" تنتهى من تدريب عمال مراكز الخدمات على أعمال المنصة الموحدة

الأكثر قراءة

المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال