كيف تستفيد مصر من وجودها فى قمة العشرين؟

كشف الدكتور عبدالرحمن عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أوجه الاستفادة من دعوة الهند لمصر لحضورها قمة العشرين، مؤكدا أن مصر قبلت في مجموعة البريكس، مؤخرًا، ودعوة الهند لها سيساعد مصر كثيرًا في طرح قضاياها المهمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، أن قضية المديونية من أبرز القضايا المتوقع طرحها كأحد وأهم القضايا التي تخص دول الجنوب بشكل عام.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "طرح قضايا بلدان الجنوب في محفل مهم، ويضم أكبر 20 دولة اقتصاديا، سيكون له دور فعال في قدرة الدولة المصرية في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها مصر مثل باقي دول العالم".