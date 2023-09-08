ضبط عامل عاشر ابنته معاشرة الأزواج وهتك عرض حفيدته فى الدقهلية

أمرت النيابة العامة، بحجز عامل في العقد السادس من عمره اعتدى جنسيا على ابنته، وهتك عرض حفيدته علي ذمة استكمال التحريات.

وكانت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز المنصورة محافظة الدقهلية اتهمت والدها بالتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وإقامة علاقة جنسية معها.

كما اتهمته بملامسة مواضع العفة لابنتها (حفيدته) البالغة من العمر 7 سنوات، والتعدي عليها جنسيًا داخل مسكنهم.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من "ر"، 29 عامًا ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى المركز، تتهم فيه والدها "رجب"، 57 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية بمعاشرتها معاشرة الأزواج، والتحرش بابنتها القاصر "ج"، التي تبلغ من العمر 7 سنوات وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال تواجدها بمفردها بصحبته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7853 /2023 إداري مركز شرطة المنصورة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.