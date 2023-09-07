الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدون ترخيص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار مصر القديمة المحترق

جريدة الدستور

أجرت النيابة الإدارية معاينة لموقع عقار مصر القديمة المحترق بعدما أسفر الحادث عن مصرع سيدتين. 

بناء على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية- القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً للعقار الكائن بشارع "22 شارع الخارطة الجديدة- زهراء مصر القديمة- الشيخ مبارك" بمنطقة مصر القديمة، والذي اشتعلت به النيران صباح أمس الأربعاء.

حيث قام المستشار أسامة حافظ– القائم بأعمال مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية- القسم الأول، يرافقه المستشار كريم نورالدين، بإجراء معاينة لموقع العقار صباح اليوم الخميس، وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة بحي مصر القديمة.

وقد أسفرت المعاينة عن أنه صباح أمس الأربعاء، شبَّ حريق بمحلٍ غير مرخص "كائن بالدور الأرضي بالعقار" ويستخدم في بيع مواد الطلاء، وأن العقار بذاته تم بناؤه دون ترخيص، ومكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية آخرها طابق غير مسقوف، وتسكن بالمنزل عائلة واحدة بالدور الأول، وأن الحريق امتد صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة سيدتين من سكان العقار هما زوجة صاحب العقار وزوجة نجله.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية– القسم الأول التحقيق، حيث قرر المستشار كريم نورالدين: استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي "مصر القديمة" وتكليفه بإجراء معاينة فنية وإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حيال العقار والمحل غير المرخصين مدعمًا بالمستندات.

وجار استكمال التحقيقات.

بدون ترخيص النيابة الإدارية عقار مصر القديمة المحترق مصر القديمة حريق

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بدون ترخيص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار مصر القديمة المحترق

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