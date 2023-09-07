الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: كل ممتلكات الدعم السريع أصبحت مملوكة للدولة بعد قرار البرهان بحل الميليشيا

البرهان
البرهان

علّق الكاتب والباحث السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، على إصدار الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مرسوما دستوريا يقضي بحل ميليشيا الدعم السريع.

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن كل ممتلكات الدعم السريع من عقارات ومنقولات وأموال أصبحت مملوكة للدولة بعد قرار البرهان بحل الميليشيا.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذها السودان كان هدفها محاكمة قادة الدعم السريع وعناصرها، مشيرًا إلى أن هذا القرار تأخر بعض الشيء.

وتابع: "هذه الميليشيا أصبحت مجموعة من العصابات المدانة المنتهكة لجرائم الحرب، فهى جماعة إرهابية ارتكبت العديد من الجرائم في السودان".

باحث سودانى: أتوقع صدور قرارات دولية باعتبار الدعم السريع جماعة إرهابية

وتوقع الكاتب والباحث السياسي صدور قرارات دولية باعتبار الدعم السريع جماعة إرهابية؛ لأنها مارست كل أفعال الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تراجع مواقفها تجاه الأزمة في السودان.

واستكمل: "أعتقد أن هذا التراجع الأمريكي بسبب تأثير كبير لأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة وعلى رأسها مصر، التي وضعت توصيفًا جيدًا لما يجري في السودان".

الدعم السريع السودان الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية حل ميليشيا الدعم السريع عبد الفتاح البرهان

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