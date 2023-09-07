الباز: تربعنا على عرش الدراما مجددًا.. واتحاد "منتجى مصر" جاء للنهوض بالصناعة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيِّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك جانبًا من بعض صُنَّاع الدراما ما يهمه هو المكسب فقط، أيًا كان القِيم التي تُعرَض، مؤكدًا أن هذا أمرٌ غير مقبول.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال حلقة اليوم، من برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم": "فكرة إنشاء اتحاد لمنتجي مصر للدراما، بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جاءت للنهوض بصناعة الدراما، عن الأعمال التي تعرض من أجل الربح فقط"، نافيًا أن يكون الهدف هو التحكم بسوق الدراما في مصر.

وتابع الباز: "محدش يقدر يفرض قيود على حد أو يتحكم في حد"، موضحًا أن اللائحة التي صدرت ليست بجديدة إنما ظهرت منذ عامين، ولا أحد يعرف مصدرها فهي بمثابة "القائمة اللقيطة" التي لا صاحب لها.

وكشف الدكتور محمد الباز، أن من نشر "القائمة" يريد تفجير المشهد الدرامي لمصلحة سواء داخلية أو خارجية، بهدف أن يكون هناك اضطراب في سوق الدراما، قائلًا: "إحنا تربعنا على عرش سوق الدراما من جديد بعد سنوات من الخلخلة".

وأكد الباز، أن اتحاد منتجي مصر، تعاملوا مع القائمة المنتشرة على أساس أنها "فخ"، مؤكدًا أن فكرة التصنيف المُشار إليها ليست موجودة من الأساس، ولم يتم طرحها بأي شكل.