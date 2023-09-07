الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: نجحنا من خلال الدراما في التأثير بثقافتنا المصرية وتاريخنا إلى العالم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الضجة الكبيرة التي أثيرت في الوسط الفني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد تسريب لائحة أجور مفبركة تحدد أرقام أجور الممثلين والعاملين في الوسط الفني وتصنيفها إلى فئات عدة، وهو ما أثار غضب الكثير من العاملين بالوسط.

وقال الدكتور محمد الباز، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "الأيام اللي فاتت كان في حوار خرج من الواتساب إلى الفيسبوك ثم المنصات والمواقع الإلكترونية، ونقلته الفضائيات، عن لائحة أعدها اتحاد منتجي مصر، تحدد من خلالها أجور الفنانين والعاملين بالوسط الفني، وهو ما نفاه الاتحاد".

وأضاف “الباز”: فكرة اتحاد منتجي مصر، جاءت ضمن محاولات ضبط سوق الدراما، وهو ما ظهر بوضوح خلال السنوات الأخيرة الماضية، وليس فرض لائحة أو قائمة تتحكم في العاملين بالوسط الفني، موضحاً أن "سوق الدراما في مصر تأثر مثل باقي الأعمال على مدار السنوات".

وواصل:" الدراما لا تصنع في أوقات الفراغ.. ولو حد متخيل إن المسلسلات معمولة عشان نقضي وقت لطيف فـ لا"، مؤكداً أن الهدف من الأعمال الدرامية هي التخليد والتأثير ونقل الثقافات.

وقال الدكتور محمد الباز، فعلى سبيل المثال نحن نجحنا من خلال مسلسلاتنا وأفلامنا وأغانينا في التأثير بنقل لغتنا العربية وثقافتنا المصرية وتاريخنا إلى العالم، مضيفاً: "صاحب التأثير الدرامي في العالم بياخد وضعية مختلفة".

وكشف محمد الباز، أن الفن له تأثير في الوجدان، أكبر من العمل الأدبي والسياسي، مؤكداً أن الدراما أداة من أدوات الأمن القومي، لافتاً إلى أن خير مثال على ذلك هو أن الدولة قررت تخليد مكافحة الإرهاب من خلال الأعمال الدرامية مثل “حرب، الكتيبة، الاختيار بأجزائه”.

كما أكد أن الدليل على أن الدراما تحولت إلى مصدر للسياحة، هو قيام العديد من الدول بالترويج للسياحة من خلال مسلسلاتهم، مثل تركيا والتي تصور بلدها وتعرضها للعالم كعنصر جذب من خلال أعمالها الدرامية.

الدستور الباز أرقام أجور الممثلين محمد الباز أخبار الدراما

الأكثر قراءة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

طليقة حسن شاكوش تشكره فى مقطع فيديو.. والأخير يرد: "قابل اعتذارك"

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالجيزة 4 أيام

بعد استطلاع رأي المفتي.. الإعدام شنقا لـ11 متهما بقتل صاحب كبابجي "الفقير"

الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب استثمارات أجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قضية مرتضى منصور تلقي بظلالها على انتخابات الزمالك في اليوم الرابع لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال