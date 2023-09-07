الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير آسيوي: غياب الرئيس الأمريكي عن قمة "آسيان" ضربة لـ إندونيسيا

بايدن
بايدن

قال علي محمود ريا، خبير الشؤون الآسيوية، إن رابطة آسيان تشكل ثقلًا في النظام العالمي الاقتصادي باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في آسيا وخامس أكبر اقتصاد في العالم، منوهًا بأن آسيان تشكل اهتمامًا أساسيًا خاصةً من الناحية الجيوسياسية؛ لأنها تقع بالقرب مباشرة من الصين وعليه كانت وستظل المنافسة كبيرة للغاية لـ بكين وواشنطن في تلك المنطقة.

وأضاف، أن كلا أمريكا والصين يحاولان الحصول على أكبر قدر ممكن من النفوذ والتأثير على الرابطة لأنها تؤثر مباشرةً على العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن غياب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قمة "آسيان" ضربة قوية لجهود هذه الرابطة واستفزاز للكثير من الدبلوماسيين وجنوب آسيا وإندونيسيا تحديدًا والتي تعتبر دولة مهمة في هذه الرابطة، فيما تم تغير موعد الرابطة وتقديمها حتى لا تتعارض مع قمة العشرين في الفترة الماضية.

وأوضح أن سوق رابطة "آسيان" كبير للغاية على المستوى الاقتصادي خاصة في ظل التعثر في السوق العالمي وظهور الدول النامية في هذه المنطقة، ولكن المشكلة الأساسية هي عدم التوافق بين الدول المتواجدة داخل الرابطة سياسيًا واقتصاديًا بينهم، بالإضافة إلى الخلاف في السياسات وطريقة التعامل مع المشاكل المحيطة وأيضًا الداخلية مثل قضية البورما والبحر الصين الجنوبي وغيرها.

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