نائب محافظ الأقصر يعرض خطة المجلس القومي للسكان وتقييم الخطط السابقة

عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر اجتماعا للمجلس الإقليمي للسكان، بحضور نشأت سعيد مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالأقصر، وأعضاء المجلس ومسؤولي الصحة والأوقاف والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والزراعة والقوي العاملة ومحو الامية ووحدة السكان بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.

تم خلال الاجتماع عرض خطة المجلس القومي للسكان وتقييم الخطط السابقة مع استعراض الجهود التي تمت داخل محافظة الأقصر.

عرض تحليل الإحصاءات الحيوية ومؤشرات تنظيم الأسرة

كما تم عرض تحليل الإحصاءات الحيوية ومؤشرات تنظيم الأسرة ومعدلات الإنجاب والوفاة داخل كل مركز ومدينة بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ اهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني الذي يؤثر علي مؤشرات التنمية وينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل، مشيراً إلى أهمية التوعية وتغيير الموروثات والعادات الخاطئة لافتاً الي الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن.

لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

وكانت عقدت هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حيث أكدت السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، مشيرة إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع