محمد الباز: المبادرات الرئاسية أفادت بشكل كبير فى تحسين صحة المواطن

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن المبادرات الرئاسية الصحية التي يُطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن فكرة المبادرات أفادت بشكل كبير في تحسين الحالة الصحية للمواطنين.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "البعض يقول لدينا مبادرات طوال الوقت لكن نريد سياسة عامة تُطبق بدلًا منها، لكن المبادرات الرئاسية مهمة جدًا؛ لأن حجم مشكلة الصحة والأمراض المنتشرة على سبيل المثال معقدة ومتشابكة جدًا وتحتاج إلى حلول مبتكرة وطرق غير تقليدية في التصدي لها".

وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة أجرت مسحًا للكشف عن فيروس سي والجهود كلها توجهت خلال هذه المبادرة، حيث تم الكشف على حوالي 60 مليون مصري، وعدد المصابين كان حوالي 3 ملايين يحصلون على العلاج المجاني فهنا الأمر مكثف.

ولفت إلى أن الدولة توفر كل الإمكانات من أجل حل تلك المشكلة، مضيفًا: "تطلع من فيروس سي تدخل على مبادرة الكشف المبكر على سرطان الثدي عند السيدات، وبعدها الأمراض المزمنة ومبادرات الأطفال وغيرها".