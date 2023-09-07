اللاتينية في احتفالات اليوم: الكنيسة يقودها القديس العظيم بطرس

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول الخميس الثاني والعشرون من زمن السنة، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها ان "سِرْ في العرض"، أي في عمق بحر الجدال. هل هناك من عمقٍ يمكن مقارنته بغَورِ غنى ابن الله وحكمته وعلمه، وبإعلان بنوّته الإلهيّة؟... إنّ الكنيسة يقودها بطرس في عمق بحر الشهادة، لتتأمّل بابن الله القائم وبالرُّوحِ القدس المنسكب.

عظة الكنيسة الاحتفالية

ما هى شباك الرُّسل هذه التي طلب الرّب يسوع المسيح إرسالها؟ أليست ترابط الكلمات، وطيّات الأحاديث وعمق الإثباتات التي تمنع هروب أولئك الذين أُخِذوا في تلك الشباك؟ إنّ أدوات صيد الرُّسل هذه، لا تميت محصول صيدهم، بل تحفظه، وتنتشله من الهوّة نحو النور، وتقوده من القاع نحو المرتفعات.

"أَجابَ سِمعان: يا مُعَلِّم، تَعِبنا طَوالَ ٱللَّيلِ وَلَم نُصِب شَيئًا. وَلَكِنّي أُرسِلُ ٱلشِّباكَ بِناءً عَلى قَولِكَ". أنا أيضًا ربّي، أعرف أنّه بالنسبة لي يكون هنالك ليل عندما لا تأمرني. لم أجعل أحدًا بعد يرتدّ من خلال كلامي، ما زال الليل مسيطرًا. لقد تكلّمتُ يوم عيد الظهور: أرسلتُ الشباك، ولم أصبْ شيئًا بعد. أرسلتُ الشباك في النهار. أنتظر أن تأمرني؛ بناءً على قولك سأرسلها مجدّدًا. إنّ الثقة بالنفس عقيمة؛ أمّا التواضع، فهو مثمر. وهم الذين لم يكونوا قد أصابوا شيئًا بعد، عند سماع صوت الربّ، أصابوا كميّة كبيرة من السمك.

من جهة أخرى، أقيم صباح اليوم القداس الختامي لاجتماعات كاريتاس الشرق الأوسط التي استضافتها جمعية كاريتاس مصر، تحت شعار "نحو شراكة فعالة"، في الفترة من الخامس، وحتى السابع من الشهر الجاري.

ترأس صلاة الذبيحة الإلهية المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وذلك ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة سيادة المطران جورج شيحان، ممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كما حضر المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.