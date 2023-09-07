الإحصاء: 7.6% معدل الأمية بين الأفراد الأقل من 40 عامًا فى مصر لعام 2022

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية، الذى يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشرة عام 1965، للاحتفال به سنوياً، بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، إن محو الأمية لا يتعلق فقط بالتعليم، بل إنه أداة هامة للقضاء على الفقر ووسيلة قوية للتقدم الاجتماعي والبشري في المجتمعات.

يركز اليوم العالمي لـ محو الأمية لعام 2023 على ضرورة تعليم القراءة والكتابة، والتركيز على دور المعلمين وتغيير ممارسات التدريس، وهذا يعني أن اليوم العالمي لهذا العام أكثر أهمية من أي وقت مضى من حيث تغيير النهج المستقبلي للتدريس، وفي هذا الصدد تسعى مصر للقضاء عليها بحلول عام 2030.

معدلات الأمية عالميًا

ووفق أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية عالمياً وعربياً، فإن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة على مستوى دول العالم بلغ 86.3%، وتأتي دولة كوريا الشمالية من بين الدول التي لديها أعلى معدلات معرفة القراءة والكتابة في العالم بنسبة 100% على قمة ترتيب الدول (للأفراد البالغين 15 عاماً فأكثر)، حيث وضعت تلك الدول أنظمة تعليمية شاملة تضمن تعليم جميع مواطنيها بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية أو جنسهم، واستثمروا بكثافة في التعليم وجعلوه أولوية في خطط الدولة التنموية؛ بينما حصلت دولة النيجر على أدنى ترتيب بنسبة تصل إلى 19.1%.

تحتل الدول الأوروبية على رأس قائمة الدول التي ليست لديها معدلات أمية، تلتها دول منطقة آسيا والمحيط الهادي بمعدلات عالية في معرفة القراءة والكتابة بنسبة 99% أو أكثر؛ بينما كانت أقل معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة تصل إلى أقل من 50% في دول الشرق الأوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء .

شهدت (النيجر، غينيا، جنوب السودان، مالي، جمهورية أفريقيا الوسطى) أعلى معدل أمية في العالم، حيث بلغ معدل الأميين بها 80.9%، 69.5%، 68%، 66.9%، 63.3% على التوالي للأفراد الذين يزيد أعمارهم على (15 سنة فأكثر) من إجمالي السكان، فغالباً ما يكون التعليم أقل توافراً في المناطق الفقيرة.

فجوة بين الجنسين

وأظهرت المؤشرات وجود فجوة بين الجنسين في معدل الأمية على مستوى دول العالم، حيث بلغ معدل الأمية بين الذكور حوالي 10%؛ بينما بلغ معدل الإناث 17.3%، ويظهر هذا التفاوت بشكل خاص في البلدان الأقل نموا.

تصدرت الأردن قمة الدول العربية في معدل معرفة القراءة والكتابة بنسبة تصل إلى 98%، تلتها قطر، فلسطين، الكويت، البحرين كأعلى الدول العربية في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 95% فأكثر.

تأتي جنوب السودان، الصومال كأعلى الدول العربية في أعلى معدل الأمية (15 سنة فأكثر) بنسبة تتعدى 62%.

حالة الأمية فى مصر

أما عن حالة الأمية في مصر، كشف الجهاز المركزى أن عدل الأمية (10 سنوات فأكثر) بلغ 17.5% في عام 2022، فقد بلغ معدل الأمية بين الذكور 12.4%؛ بينما بلغت معدل الأمية بين الإناث 22.8%، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2022.

سجلت محافظة مطروح أعلى محافظات مصر من حيث معدلات الأمية التي بلغت نسبتها 39.2%، تلتها الفيوم بنسبة 27.7% في عام 2022.

شهدت 5 محافظات أقل معدلات الأمية بنسبة لا تتجاوز 10%، وهي محافظة الوادى الجديد، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس في عام 2022.

أكثر الأميين هم من كبار السن، إذ سجّلت الفئة العمرية (60 عاماً فأكثر) أعلى معدل بين الأميين بنسبة 53.2%؛ بينما انخفض معدل الأمية بين الأفراد (الأقل من 40 عاماً) لتصل إلى 7.6%، في حين سجّلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 عاماً) 2% كأدنى معدل للأميين في عام 2022، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2022.

وحول أهم جهود الدولة المبذولة للقضاء على الأمية لتصبح مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، رصد جهاز الإحصاء ما يلي:

- قامت الدولة المصرية بإطلاق مبادرة رئاسية هدفها القضاء على الأمية تحت شعار ”حياة كريمة بلا أمية”، ذلك بالتعاون مع وزارة التضامن والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والبالغ عددها 1409 فى 52 مركزا إداريا فى 20 محافظة.

- قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بتفعيل العمل على تعليم الكبار في قرى المبادرة بداية من عام 2020 /2021، حيث تم محو أمية حوالي 102 الف فرد في عام 2020 /2021، كما تم محو أمية حوالي 167 الف فرد في عام 2021 /2022.

- قامت الهيئة بمحو أكثر من 900 ألف فرد في عام 2022 /2023 من مستهدف أكثر من 730 ألف فرد.