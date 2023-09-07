الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على القديس تيطس الرسول الذي يحيي الأقباط ذكراه الخميس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديس تيطس الرسول.

وقال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس تيطس الرسول الذي ولد في كريت وهو ابن أخت والي المدينة وتعلم اللغة اليونانية وتأدب بكل آدابها حتى نبغ فيها وكان وديعا رحيما ولما انتشرت أخبار ربنا يسوع المسيح في أكثر بلاد الشام .

اهتمام خال القديس

اهتم والي كريت خال هذا القديس بتلك الآيات الباهرة والتعاليم السامية وأراد أن يتحقق مما سمع ، فأرسل تيطس ليأتيه بالخبر اليقين،  فلما وصل إلى أرض اليهودية ورأي الآيات وسمع الأقوال الإلهية وقارن بينها وبين الأقوال اليونانية ، وجد الفرق واضحا فآمن بالسيد المسيح وأرسل إلى خاله يعلمه بما رأي وسمع ولما اختار الرب السبعين رسولا كان هو أحدهم وبعد صعود المسيح نال نعمة الروح القدس مع التلاميذ . وقد صحب بولس الرسول في بلاد كثيرة ولما ذهب بولس إلى روما عاد هو إلى كريت وبني فيها كنيسة ورسم لها قسوسا وشمامسة ولما أكمل سيرته الرسولية تنيح بسلام .

فعاليات أخرى تمر على الكنيسة القبطية الارثوذكسية بخلاف ذكرى نياحة القديس تيطس الرسول، حيث احتفل قطاع كنائس شرق السكة الحديد، بأوائل الثانوية العامة من أبناء كنائس القطاع، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء.

وكرم الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع، المتفوقين، ثم كرم نيافته الطالبة ميرولا غالي الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في الشهادة الإعدادية، حيث حصلت على الدرجات النهائية في جميع المواد.

كما اختتمت إيبارشية بني سويف، مؤتمرًا للشباب تحت عنوان "اُجْذُبْنِي وَرَاءَكَ"، في دير السيدة العذراء بقرية بياض التابعة للإيبارشية، والذي نظمته خدمة الشباب على مدار ثلاثة أيام، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.

حاضر في المؤتمر بجانب الأنبا غبريال الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، وعدد من الآباء الكهنة من داخل الإيبارشية وخارجها، وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر ٦٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.

السنكسار تيطس الرسول لكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللغة اليونانية القديس تيطس الرسول

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