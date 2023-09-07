الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: السكان والصحة والتنمية أضلاع مثلث متكامل لا يمكن الاستغناء عن أحدها

محمد الباز
محمد الباز

أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، باستضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم" إن المؤتمر بحثي وعلمي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد 65 جلسة خلال فترة انعقاده من 5 وحتى 8 سبتمبر الجاري، ويشارك في الجلسات عدد كبير جدًا من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة لمناقشة موضوعات متعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

وتابع: "موضوع المؤتمر يشغل بال الكثيرين وإن كان لا يحظى باهتمام كبير، يشغل بالنا لأنه مؤثر في حياتنا بشكل كبير، لكن نحن لسنا مهتمين به الاهتمام اللازم".

واستكمل: "السكان والصحة والتنمية مثلث متكامل، 3 أضلاع مهمة لا نستغنى عن أحدها، السكان وصحتهم وهذه الصحة تؤدي إلى وجود تنمية أو لا".

الباز المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية مش حسبة برمة برنامج مش حسبة برمة نغم اف ام

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