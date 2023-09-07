الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سيرة إيلون ماسك تكشف خلافاته مع ابنته المتحولة جنسيًا

سيرة إيلون ماسك
سيرة إيلون ماسك

تحدث إيلون ماسك بصراحة عن الخلاف بينه وبين ابنته (19 عامًا)، وفقًا لمقتطف نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" وهي السيرة المرتقبة للمؤلف والتر إيزاكسون عن ماسك المقرر صدورها في 12 سبتمبر.

يلقي المقتطف الضوء على علاقة إيلون ماسك، المستحوذ على منصة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، بابنته الكبرى.

إيلون ماسك وابنته

كتبت ابنته ذات مرة في رسالة نصية إلى زوجة شقيق "ماسك" حين كانت تبلغ من العمر 16 عامًا: مرحبًا، أنا متحولة جنسيًا، واسمي الآن جينا، لا تخبري والدي.

وفي يونيو 2020، منحت محكمة في كاليفورنيا الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك الإذن بتغيير اسمها بشكل قانوني إلى فيفيان جينا ويلسون. وفي ذلك الوقت، قررت أن تأخذ اسم والدتها جوستين ماسك قبل الزواج، كما اعترف القاضي بجنسها كأنثى وحكم بإصدار شهادة ميلاد جديدة لتعكس التغييرات، وفقا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة PEOPLE.

ووفقًا لوثائق المحكمة، قالت ابنة إيلون ماسك" إن التغيير كان بسبب الهوية الجنسية وحقيقة أنها لم تعد تريد العبش مع والدها البيولوجي أو الارتباط به بأي شكل من الأشكال. 

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ابنة ايلون ماسك شيوعية

قال ماسك، 52 عامًا وفقًا لمقتطف من وول ستريت جورنال: لقد تجاوزت ابنتي الاشتراكية لتصبح شيوعية بصورة كاملة وتعتقد أن أي شخص غني هو شرير.

وكتب إيزاكسون كاتب السيرة: لقد آلمه هذا الصدع أكثر من أي شيء آخر في حياته منذ وفاة طفله البكر في نيفادا، في إشارة إلى الطفل الذي أنجبه ماسك  من جوستين، والذي توفي بشكل مأساوي في الأسبوع العاشر من عمره بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ.

قال ماسك عن محاولات رأب الصدع مع ابنته:"لقد قمت بالعديد من المبادرات، لكنها لا تريد قضاء الوقت معي".

وكتب إيزاكسون أن ماسك يعتقد أن آراء جينا السياسية قد تشكلت في مدرسة التحقت بها في لوس أنجلوس. وكان ما كتبه مشابهًا للتصريحات التي أدلى بها ماسك خلال مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز العام الماضي.

في المقابلة، أضاف ماسك والد العشرة أبناء، أنه على الرغم من أن علاقته بابنته ربما تغيرت، إلا أنه لديه علاقات جيدة جدًا مع الأبناء الآخرين. 

في عيد الأب 2022، بعد نحو شهر من الالتماس الذي تقدمت به ابنته، شارك الملياردير في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه يحب كل أبنائه كثيرًا.

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