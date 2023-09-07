عمرو مصطفى يتعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر فى أغنية "مستغنى"

يتعاون الفنان عمرو مصطفى مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنية “مستغني”، ويستعد لطرحها خلال الساعات المقبلة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وأعرب عمرو مصطفى في تصريحات صحفية عن سعادته بالتعاون مع أيمن بهجت قمر، قائلًا: شكرًا لأخويا الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر على الأغنية ونتمنى من الله النجاح.

وتعد أغنية مستغني من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع اللبناني تيّم.

أغاني عمرو مصطفى

تعد أغنية “افتكرلك إيه" هي آخر أغاني عمرو مصطفى، التي طرحها عبر قناته على يوتيوب قبل 3 أشهر، وهي أولى أغاني مشروع إحياء التراث، وقدمتها الفنانة مي فاروق، وكانت من ألحان وفواصل موسيقية لعمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وسبق وطرح ميني ألبوم “مالوش زي” ضم 6 أغان، وهم: أغنية كان عنده حق، أغنية عايشين بالصورة، أغنية مالوش زي، أغنية غيرك مين، أغنية تيجي تيجي، أغنية هحكيلك قدام.

وكان أشار عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية، إلى أنه يعتبر نفسه صوت مصر بعدما أثار ذلك اللقب جدلًا واسعًا بين المواطنين في الوطن العربي ما بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وأنغام، وكتب عمرو مصطفى عبر صفحته على فيسبوك: “صوت مصر يساوي عدد ما قدمه الفنان لمصر، زمان كانوا أصوات مصر أم كلثوم لأنها غنت لمصر أعمال فنية أثرت في الشعب في ذلك الوقت، عبدالحليم كذلك والفنانة شادية.. شيرين قدمت ماشربتش من نيلها الأكثر انتشارًا في هذه الحقبة وأغاني أخرى، آمال ماهر قدمت طوبة فوق طوبة ويا مصريين وأغاني أخرى”.

وأردف: “كل الأغاني السابقة بعدد ما قدمه الفنان لوطنه صح ولا إيه يا بتوع المدارس ولا العمر يروح هدر علشان شوية أشخاص بيوزعوا الألقاب على مزاجهم”.