«بيت الزكاة والصدقات» يطلق مبادرة «إلى المدرسة» لرعاية الطلاب الأيتام

أطلق «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مبادرة «إلى المدرسة» لتوزيع شنطة وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين في كل المحافظات استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023/2024.



أوضح البيان الصادر عن «بيت الزكاة والصدقات»، اليوم الخميس الموافق 7 من سبتمبر 2023، أن المبادرة التي أطلِقَت بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد تحت عنوان «إلى المدرسة» تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم في العام الدراسي الجديد.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيانه إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة لكفالة الأيتام) لمساعدة الأيتام غير القادرين فى كل المحافظات بتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم.

مساعدات متنوعة

ويحرص «بيت الزكاة والصدقات» على توجيه أموال الزكاة والصدقات التي ترد للبيت في مصارفها الشرعية؛ لإدخال السرور على أهالينا، ويقدم مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

وأكد بيت الزكاة والصدقات المصري على التزامه بتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

كما يعمل «بيت الزكاة والصدقات»على التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.