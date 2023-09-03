الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

اليوم.. "بيت الزكاة والصدقات" يبدأ صرف الإعانة المضاعفة لشهر سبتمبر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدء صرف الإعانة الشهرية اليوم الأحد 3 من سبتمبر2023م، حيث وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بمضاعفة قيمتها لجميع المستحقين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد، وتصرف الإعانة من فروع البنوك ومكاتب البريد.

أشار «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان له اليوم، إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

يقدم بيت الزكاة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لديهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

بالإضافة إلى المبادرات التي يتبناها البيت لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، كما يتبنى البيت كثيرًا من الاستجابات السريعة للاستغاثات والحالات التي يرصدها في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

بيت الزكاة والصدقات الدكتور احمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر المولد النبوي الشريف

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