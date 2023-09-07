في اليوم العالمي له.. فوائد العلاج الطبيعي من تخفيف الألم لتقوية العضلات

يحتفل العالم غدا 8 سبتمبر باليوم العالمي للعلاج الطبيعي من كل عام، ويتم تسليط الضوء على فوائده وعدم الاستهانة به، لما له من فوائد عديدة من تغيير حياة العديد من الأشخاص الذين يتعافون من الإصابات والحوادث والجراحة، وحتى أولئك الذين يعانون من الألم المزمن.

كيف يمكن إجراء العلاج الطبيعي؟

وفقًا لموقع "hindustan times"، يحتوي العلاج الطبيعي على مجموعة من التمارين والتدليك والعلاجات لتقوية العضلات وشفاء الإصابات وتخفيف الألم، كما يمكن أن يساعد في استعادة القدرة على الحركة لدى الأشخاص ويمكن أن يساعد الشخص على عيش حياة جيدة.

يتضمن العلاج الطبيعي تمارين للقيام بحركات معينة بنفسك، وحركات موجهة يقوم بها المعالج لك، وعلاجات تعتمد على المحفزات الجسدية مثل الحرارة أو البرودة أو التيارات الكهربائية أو الموجات فوق الصوتية.

العلاج الصحي التأهيلي

ويعد العلاج الطبيعي هو نوع من العلاج الصحي التأهيلي الذي يستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب، بما يتماشى مع التدخلات المستمرة، لتخفيف الألم، وغالبًا ما يكون أحد أفضل الخيارات للألم أو الإصابة على المدى الطويل.

و يمكن أن يوفر العلاج الطبيعي العديد من الفوائد، بما في ذلك إدارة الألم، والوقاية من الإصابات، وإعادة تأهيل الإصابات، وتحسين الحركة، وإدارة الحالات المزمنة.

فوائد العلاج الطبيعي

1. تخفيف الآلام

العلاج الطبيعي يمكن أن يساعد في تقليل مشاعر الألم والانزعاج، المعالجون الفيزيائيون خبراء في علاج الألم ومصدره، ويبحثون عن مناطق الضعف أو التيبس التي قد تزيد من الضغط على الأماكن التي تؤلم الشخص، ويعالجون تلك المناطق بتمارين معينة لتخفيف الألم ومساعدتك على التحرك بشكل أفضل.

2. تحسين الحركة

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تحسين حركتك ووظيفتك البدنية، ويهدف إلى تحسين الموقف، وتقوية عضلات الجذع، وتحسين نطاق الحركة.

3. تقوية العضلات

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية العضلات والأوتار والأربطة، تساعد تمارين التقوية على تقوية العضلات المحيطة، مما قد يساعد في تقليل الضغط على المفاصل.

4. التأهيل والوقاية من الإصابات المستقبلية

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في إعادة التأهيل من الإصابات الرياضية، أو إعادة التأهيل بعد الجراحة، أو حالة مزمنة تؤثر على الوظيفة البدنية، ويمكن أن يساعد أيضًا في منع الإصابات المستقبلية.

5. تحسين التوازن

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي، في استعادة التوازن عند وجود اختلالات.

6. المحاذاة الصحيحة

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تحقيق المحاذاة الصحيحة، مما قد يقلل الألم ويحسن الوظيفة.

7. التعليم

العلاج الطبيعي هو التعليم، يتعلم الأشخاص الذين يعانون من الألم طريقة جديدة تمامًا للتحرك والتمدد والتقوية.