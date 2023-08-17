لخدمة أهالي غرب الإسكندرية.. افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة المفروزة

افتتحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة المفروزة شرق بمنطقة غرب الطبية، بحضور لدكتور مؤمن أسامة مدير الوحدة، وذلك في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة، ومتابعة تقديم وتكثيف جميع الخدمات الصحية في مختلف الأماكن بمحافظة الإسكندرية لافتتاح وإدخال خدمات صحية جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهاد حسن، مدير منطقة غرب الطبية و الدكتور عمر بن الخطاب، مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة هبة أمين، مدير إدارة الرقابة والمتابعة الداخلية والدكتورة شريهان فؤاد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.

تأهيل الأطفال من ذوي الهمم

ويقدم القسم خدمات العلاج الطبيعي في حالات آلام وتيبس المفاصل، وآلام العمود الفقري وحالات غضروف الظهر قبل وبعد العمليات الجراحية، وحالات الشلل بأنواعه (رباعي-نصفي-وجهي) لخدمة أهالي المنطقة و كذلك تأهيل الأطفال ذوي الهمم.



كما تفقدت وكيل صحة الإسكندرية العيادات وغرفة المبادرات وعيادة الأسنان، وتأكدت من توافر الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات للمنتفعين، واستمعت لأرائهم ورضائهم عن الخدمات المقدمة.

وقد أعرب المواطنين المترددين على الوحدة عن سعادتهم بتوفير خدمة العلاج الطبيعي بالوحدة مما سيوفر عليهم عبء كبير من تحمل مشقة الذهاب لأماكن بعيدة للحصول على تلك الخدمات.

ومن جانبه قال الدكتور عمر بن الخطاب مدير ادارة العلاج الطبيعي، إن افتتاح قسم جديد للعلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال ذوي الهمم بوحدة طب أسرة المفروزة يأتي ضمن سلسلة من الافتتاحات لأقسام العلاج الطبيعي بمختلف المناطق الطبية لتوفير الخدمات المميزة لجميع المترددين على الوحدات الصحية.

وجدير بالذكر، أن هذا القسم سيخدم أهالي منطقة القباري والمكس، والأماكن المجاورة بغرب المحافظة، علما بأنه قد تم تجهيز القسم مساهمة من المجتمع المدني في القطاع الصحي.

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة المفروزة

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة المفروزة