"اصنع الحياة التي تريدها".. تفاصيل كتاب أوبرا وينفري الجديد عن تحقيق السعادة

التقت المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري لأول مرة بكتابات آرثر سي بروكس، الأستاذ بجامعة هارفارد الذي يدرس علم السعادة، خلال الأيام الأولى من وباء كورونا، عندما بدأت قراءة عموده بعنوان "كيفية بناء الحياة" في مجلة The Atlanti،. وبعدها قرأت كتابه "من قوة إلى قوة: العثور على النجاح والسعادة والهدف العميق في النصف الثاني من الحياة" وفتنت به.

أدركت "وينفري"، كما قالت، أنها إذا استمرت في تقديم برنامجها التلفزيوني، فإن "آرثر سيكون واحدًا من هؤلاء الأشخاص الذين ستستعين بهم كخبير في كل موضوع تقريبًا، وفي الحديث عن معضلات الحياة والتحديات والعقبات وكيفية التحرك إلى الأمام والتحول إلى شخص أفضل.

كتاب اصنع الحياة التي تريدها

تواصلت وينفري وطلبت من بروكس الظهور في البودكاست الخاص بها، وسرعان ما بدأ الثنائي يتحدثان عن التعاون في كتاب، والنتيجة هي كتابهم "اصنع الحياة التي تريدها: فن وعلم تحقيق السعادة"، والذي سيتم نشره في الثاني عشر من سبتمبر.

تحدثت وينفري إلى مجلة "PEOPLE"، حول ما تعلمته عن هذا الموضوع قائلة: كانت كتابات آرثر بالنسبة لي بمثابة تأكيد جديد على أنني كنت أتحرك في حياتي مع الركائز الأساسية وهي الأسرة والصداقة والعمل والإيمان.

وأضافت، أن فهم العالم بناء على ذلك كان أمرًا مطمئنًا بالنسبة لي، لأنني واحدة من أسعد الأشخاص الذين أعرفهم، ولكن ليس بنفس الطريقة التي يتوقعها معظم الناس. أعني بذلك أنني أعيش حياة كبيرة، لكن أبسط الأشياء هي التي تجلب لي أعظم السعادة.

أسجل يومياتي منذ كنت في الـ 15

وتابعت: لقد كان الامتنان دائمًا جوهري بالنسبة لي، إن دعم آرثر وأبحاثه العلمية لهذا الأمر وتعزيزه كان أمرًا ذا معنى لي، فقد كنت أكتب يومياتي منذ أن كان عمري 15 عامًا؛ ولا يزال لدي يومياتي منذ أن كان عمري 15 عامًا، وأختمها دائمًا بالأشياء الخمسة التي أشعر بالامتنان لها.

أفضل طريقة لمشاركة السعادة مع الآخرين

وعن أفضل طريقة لمشاركة السعادة مع الآخرين، قالت "وينفري"، أعتقد أنني قضيت الكثير من الوقت في الاهتمام بتحديات الآخرين ومعاناتهم، تعلمت خلال تلك السنوات الكثير. لقد خرجت بشعور من التقدير العميق لما تعنيه الحياة، وتعلمت من كل تلك السنوات التي قضيتها في إجراء مقابلات شخصية مع الأشخاص، أن أحد أعظم الهدايا التي يمكنك تقديمها لأي شخص هو أن تمنحه اهتمامك الكامل.