برنامج دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية يصدر العدد الأول من مجلة "هيباتيا"

أعلنت مكتبة الإسكندرية، أنه صدر عن برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة العدد الأول من مجلة "هيباتيا" – مجلة المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا.

وتصدر المجلة بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة رفيعة غباش، وهي مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر، وصدر العدد الأول منها بتاريخ سبتمبر 2023.

الأولى من نوعها في الوطن العربي

وتعد المجلة الأولى من نوعها في العالم العربي التي تهتم بتسليط الضوء على الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي قامت بها نساء عربيات، بالإضافة إلى الوقوف على وضع المرأة العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتحديات التي تواجهها لإثبات كفاءتها في مجال موسوم عالميًا بسيطرة الرجل عليه.

تضع المجلة أيضًا بين يدي القارئ بعض الأرقام والإحصاءات ذات الدلالة؛ لفهم أعمق لإسهامات النساء العرب في التطورات العلمية الراهنة.

رسالة دعم المكتبة للنساء العربيات

يتصدر العدد الأول من مجلة هيباتيا كلمة افتتاحية للدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، تتضمن رسالة المكتبة الساعية لنشر قيم العلم والفكر، وتوضح أسباب احتضان مكتبة الإسكندرية للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا؛ والتي تؤكد على تقديم مكتبة الإسكندرية الدعم الدائم للنساء العربيات؛ لتحقيق أنفسهن وتوظيف طاقاتهن الكامنة من أجل مستقبل أفضل للمنطقة العربية.

كما تناول العدد الأول من المجلة العديد من الموضوعات، من ضمنها؛ خبر فوز الطالبتين سما وشهد نوح بجائزة علم النفس الأمريكية لعاميين متتاليين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وخبر تنظيم مكتبة الإسكندرية للاجتماع الإقليمي الأول للخبراء بعنوان: أين موقع المرأة في النهضة التقنية التي تحتاجها أمتنا العربية؟، بالإضافة إلى ملتقى المرأة في علوم البيانات والذي استضافه معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة ستانفورد.

شخصية العدد

وجاءت الدكتورة رفيعة غباش كشخصية العدد؛ وذلك لتاريخها الحافل بالإنجازات، وقصتها الملهمة والتي استطاعت من خلالها أن تتغلب على العديد من الصعاب، وأن تضع نفسها في موضع متميز بين قريناتها من العالمات ليس فقط على المستوى المحلى ولكن أيضًا عالميًا.

وأيضًا بين صفحات العدد، يستطيع القارئ التعرف على "الخلطة السرية للنجاح" وذلك بقلم الدكتورة رنا دجاني؛ العالمة الأردنية المتخصصة في بيولوجيا الخلية.

المجلة تصدر ورقيا، وأيضًا متاحة بالكامل للاطلاع إلكترونيًا على الموقع الرسمي لمكتبة الإسكندرية. وكلا من موقع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، والموقع الرسمي للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا.