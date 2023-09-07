الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. أيمن بهجت قمر ضيف "مساء DMC"

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

يستضيف الإعلامي رامي رضوان ببرنامجه "برنامج مساء DMC" الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، اليوم الخميس،  في تمام الساعة 9 مساء على فضائية DMC.

ويتحدث بهجت قمر عن الموسم الغنائى لصيف 2023، وعن تعاونه لأول مرة مع إليسا، بالإضافة إلى كواليس أغنية "دلعنا كتير" مع حماقى، وفيلمه "أهل الكهف".

أول تعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر وإليسا

وتعتبر أغنية "العقد" أول تعاون يجمع إليسا بالشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والأغنية من ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي جلال حمداوي، وتقول كلمات الأغنية: الحب دلع وونس وإني ألاقيك مش بالهدايا، وكفاية كنت أبقى ليك طلباتي كانت بسيطة، عملت إيه؟ أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك.

أيمن بهجت قمر إليسا مساء dmc DMC

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