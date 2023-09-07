الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شقيقين أثناء تطهير بيارة صرف صحى بالشرقية

جثة
جثة

لقي شقيقان مصرعهما خنقًا إثر قيامهما بتطهير طرنش الصرف الصحي الخاص بمنزلهما، بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى  الحسينية المركزي بوصول "محمد ال"، وشقيقه "طلعت"، مقيمين بقرية العقدة نطاق مركز منيا القمح، متوفيين، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات عن حدوث وفاتهما إثر قيامهما بتطهير خزان الصرف الصحي الخاص بطرنش المنزل، فحدثت إصابتهما التي أودت بحياتهما.. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

التصريح بدفن جثة شاب بالشرقية

أمرت النيابة العامة بمركز مشتول السوق بالشرقية بدفن جثمان سائق شاب، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، بينما تم إنقاذ زوجته وابنته إثر سقوط سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز مشتول السوق.

 البداية عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبيّن أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انقلاب السيارة، وسقوطها في ترعة الإسماعيلية، ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مشتول السوق المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

طرنش الصرف الصحى محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية مستشفى الحسينية المركزى مركز مشتول السوق

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