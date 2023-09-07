الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مؤتمر دولى بجامعة القاهرة حول سبل تحقيق حياة أفضل للمسنين بمشاركة نخبة من الخبراء

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

ينظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، (الخميس 7 سبتمبر)، المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "نحو تحقيق حياة أفضل للمسنين"، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وبمشاركة العديد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين من داخل مصر وخارجها.

رفع كفاءة الحياة لكبار السن

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن المؤتمر يهدف إلى رفع كفاءة الحياة لكبار السن، وإبراز الدور المجتمعي للطب والعلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة لكبار السن، وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في دراسة جوانب الحياة المختلفة لكبار السن، وإتاحة الفرصة للباحثين للتعاون لإجراء أبحاث علمية بينية مشتركة في مجالات الطب والعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي والرعاية الاجتماعية لكبار السن، وتنمية قدرات الباحثين على الابتكار في مجال البحث العلمي وممارسة الطب والعلاج الطبيعي القائمة على الأدلة في التخصصات المختلفة.

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن المؤتمر يتضمن عدة محاور أساسية، وهي دراسة التغيرات التي تطرأ على صحة كبار السن، وأهمية دور الطب والعلاج الطبيعي في تأهيل المشي والاتزان وعلاج هشاشة العظام وتأهيل الجهاز القلبي الدوري والتنفسى لدي كبار السن، ودراسة التغيرات التي تطرأ على صحة كبار السن، والتأهيل النفسي لمرضى الخرف لدى كبار السن.

وأكد الدكتور محمد الخشت حرص الجامعة على الاهتمام بكبار السن، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لهم، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم الخدمات التعليمة والبحثية، بل يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

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 رفع الوعي الثقافي والصحي

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن رؤية الجامعة تتسق مع رؤية الدولة المصرية بضرورة الاهتمام بفئة كبار السن، لما قدموه من جهد وعطاء وإسهامات كُبرى للمجتمع، ورفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات التي يواجهونها، مشيرًا إلى أن مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين يسهم في رفع الوعي الثقافي والصحي والقانوني لكبار السن، ويسهم في تخفيف الأعباء الصحية على أعضائه من منتسبي الجامعة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس مركز علوم ورعاية المسنين بالجامعة عام 2002، ليخدم المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومن جميع المحافظات، كما يتيح المركز الخدمات الطبية والترفيهية لأعضائه، وينظم لهم الحفلات والرحلات الشهرية والسنوية، ويتيح الاشتراك في الأندية الكبرى، ويقدم لأعضائه تخفيضات لخدمات معامل التحاليل ومراكز الأشعة.

جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين الدكتور محمد عثمان الخشت المؤتمر العلمي الدولي مركز المؤتمرات

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