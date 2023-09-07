تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم، الخميس، بلغ 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن التحصينات آمنة وفعَّالة ومتوافرة.

حملات بجميع المراكز والقرى

وأضاف "أنور" أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ضبط لحوم فاسدة

وفي وقتٍ سابق، تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية على 86 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجانا تفتيشية من أطباء المجازر بالتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية، وتم رصد 86 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر والبيانات، وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.