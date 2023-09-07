الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا أصولا تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن تسليم "الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس" لأوكرانيا لأول مرة.

وقال بلينكن خلال زيارته لكييف: "لأول مرة نسلم لأوكرانيا الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس الخاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين"، وفق وكالة نوفوستي الروسية.

وأشير في بيان للخارجية الأمريكية إلى أن الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار، ستخصص لإعادة دمج العسكريين الأوكرانيين في المجتمع ومساعدتهم في التعافي.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية عن مصادرة 5.4 مليون دولار من الأصول المجمدة التابعة لرجل الأعمال الروسي قسطنطين مالوفييف، الذي تم فرض العقوبات عليه منذ عام 2014.

 

خسائر الأوليغارشيين الروس منذ بداية الحرب 

وفي المجموع خسر الأوليغارشيون الروس ما يقرب من 95 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وسط عقوبات صارمة فرضتها الدول الغربية بسبب حرب أوكرانيا، وسجلت خسائرهم 330 مليون دولار في اليوم منذ شن الكرملين هجومه على أوكرانيا.

ووفقاً لمؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات، فإن رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي السابق، الخاسر الأكبر، إذ انخفضت ثروته بنسبة 57 في المئة إلى 7.8 مليار دولار عام 2022.

كما تراجعت ثروة جينادي تيمشينكو، الملياردير المستثمر في مجال الطاقة والصديق المقرب لبوتين، بنسبة 48 في المئة إلى 11.8 مليار دولار، كما خسر أيضاً سليمان كريموف، أحد حلفاء الرئيس الروسي، 41 في المئة من ثروته التي تراجعت إلى تسعة مليارات دولار، وفقاً للمؤشر.

وجمدت الحكومة البريطانية إجمالا، أكثر من 21.7 مليار دولار من الأصول المملوكة للأوليغارشيين الروس، كما فرضت عقوبات على 1271 شخصاً، بما في ذلك أبراموفيتش، و"ملك النيكل" فلاديمير بوتانين، ثاني أغنى شخص في روسيا، وفقاً للمراجعة السنوية لمكتب تنفيذ العقوبات المالية.

ويطلق لفظ الأوليغارشيين على رجال الأعمال الروس الذين جنوا ثروات في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي ويرتبطون بصلات قوية مع الكرملين.

الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن الأوليغارشيين الروس أوكرانيا تسليم أصول

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