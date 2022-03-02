الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يتوعد بمصادرة ممتلكات الأثرياء الروس

بايدن
بايدن

توعد الرئيس الأمريكي جوبايدن بمصادرة ممتلكات الأثرياء الروس التي كسبوها بـ "طرق غير نزيهة"، حسبما أفاد موقع قناة “ العربية ” في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال بايدن في تصريحاته الصحفية إنه سوف يتوعد الأثرياء الروس بمصادرة يخوتهم وطائراتهم الخاصة وشققهم الفاخرة، مشيرًا إلي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض الحل السياسي وشن حربا متعمدة وغير مبررة على أوكرانيا.

وأكد جو بايدن أن بوتين سيبقي معزولًا أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد أن بدأت دول العالم الحر وأخرى مثل سويسرا بفرض عقوبات ضد روسيا.

ومن المقرر أن يلقي بايدن أول خطاب عن "حالة الاتحاد" أمام الكونجرس مساء الثلاثاء 1 مارس بتوقيت واشنطن (فجر الأربعاء بتوقيت موسكو).

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي​، أن المساعدة الأمريكية بأسلحة فتاكة وصلت إلى ​أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي، ​جو بايدن​، اقترح مساعدة لأوكرانيا تبلغ 6 مليارات ​دولار​.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكى، أن المساعدات لأوكرانيا ستقسم بين معدات دفاعية وإغاثة إنسانية.

وكان ​البيت الأبيض​، قد أعلن في بيان، أن بايدن​ شدد لنظيره ​الأوكراني، ​فولوديمير زيلنسكي​، على مواصلة ​مساعدة​ ​أوكرانيا​ أمنيا واقتصاديا وإنسانيا.

وقال بايدن: "سنحاسب ​روسيا​ والعقوبات التي فرضناها بدأت فعلا تحدث أثرا مدمرا عليها".

وفى وقت سابق من اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، غير مسبوقة وغير منطقية ولن تحقق هدفها.

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وائل لطفي

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