خالد عكاشة: هناك حالة من حالات التصدع تشهدها مجموعة العشرين

أوضح العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر الاستراتيجية، تفاصيل قمة مجموعة العشرين، قائلاً: “إن هناك حالة من حالات التصدع التي تشهدها مجموعة الجي 20”.

مجموعة البريكس

وأضاف عكاشة خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن كل الأدبيات الدولية تتحدث اليوم عن نظام دولي جديد قيد التشكل لم يفصح عن نفسه ولم يقدم نفسه بإجابات حاسمة وإجابات نهائية ، لافتاً إلى أنه خلال هذه الفترات من السيولة التي لم تتضح بها الأمور في ظل وجود حالة تنامي كبيرة للاستقطاب، وظهور تجمع البريكس على سبيل المثال منذ أسابيع قليلة وشهد هذا الاهتمام الكبير والواسع ولفت الانتباه بشكل كبير حول منظومة اقتصادية جديدة قادمة بقوة من خلال أعضاءها وحرص دول كثيرة على الانضمام لها من خلال حرص البريكس على ضم مجموعة من الدول الجديدة التي تراهن عليها منظمة البريكس بأنها ذات اقتصاديات واعدة.

وأوضح أن كل هذا المناخ سيلقي بظلال كثيرة جدًا على هذه القمة المنعقدة في الهند لأول مرة.