الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عكاشة: هناك حالة من حالات التصدع تشهدها مجموعة العشرين

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

 أوضح العميد خالد عكاشة،  مدير المركز المصري للفكر الاستراتيجية، تفاصيل قمة مجموعة العشرين، قائلاً: “إن هناك حالة من حالات التصدع التي تشهدها مجموعة الجي 20”.

 

مجموعة البريكس 

وأضاف عكاشة خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن كل الأدبيات الدولية تتحدث اليوم عن نظام دولي جديد قيد التشكل لم يفصح عن نفسه ولم يقدم نفسه بإجابات حاسمة وإجابات نهائية ، لافتاً إلى أنه خلال هذه الفترات من السيولة التي لم تتضح بها الأمور في ظل وجود حالة تنامي كبيرة للاستقطاب، وظهور تجمع البريكس على سبيل المثال منذ أسابيع قليلة وشهد هذا الاهتمام الكبير والواسع ولفت الانتباه بشكل كبير حول منظومة اقتصادية جديدة قادمة بقوة من خلال أعضاءها وحرص دول كثيرة على الانضمام لها من خلال حرص البريكس على ضم مجموعة من الدول الجديدة التي تراهن عليها منظمة البريكس بأنها ذات اقتصاديات واعدة. 

 

وأوضح أن كل هذا المناخ سيلقي بظلال كثيرة جدًا على هذه القمة المنعقدة في الهند لأول مرة. 

مجموعة العشرين قمة العشرين العميد خالد عكاشة برنامج حديث الأخبار البريكس

الأكثر قراءة

"الكهرباء" تدرس إنشاء 4 وحدات نووية جديدة فى مطروح

محاكمة 12 متهما بقتل صاحب محلات الفقير.. اليوم

مصر تواجه روسيا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-9-2023

استقرار عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 7- 9- 2023 فى مصر

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 7- 9- 2023

وفاة أكبر مُعمرة فى الفيوم عن عمر يناهز 113 عاماً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال