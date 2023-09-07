الزيادة السكانية نعمة أم نقمة؟.. المركزى للتعبئة والإحصاء يجيب

قال الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز يقدم للدولة إحصاءات واضحة، ويرصد التغيرات في نسب المواليد والوفيات، ويضع أمام متخذ القرار البيانات التي تمكنه من اتخاذ سياسات مناسبة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم المذاع على قناة "أون"، أن الجهاز يقيم الوضع السكاني في مصر، لافتا إلى أن معدلات الزيادة في السكان أكثر من طاقة الموارد التي توفرها الدولة.

وأكد أن الدستور المصري طلب من الدولة وضع برنامج سكاني يتناسب مع الموارد الاقتصادية للدولة، منوها إلى أن هناك علاقة واضحة بين معدل نمو السكان ومعدلات نمو الاقتصاد، وحتى يشعر المواطن بثمار التنمية يجب أن تزيد معدلات التنمية 3 أضعاف الزيادة السكانية لفترة زمنية متصلة.

الزيادة السكانية في مصر “نقمة” وليست نعمة

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن الجهاز لديه نظام إلكتروني، وتمت ميكنة نظام التسجيل للمواليد والوفيات، ولدينا بيانات فورية عن وضع المواليد والوفيات، منوها إلى أننا آخر 3 سنوات هناك سنويا 2.2 مليون مولود سنويا، و600 ألف وفيات سنويا.

وأردف: "58% من المجتمع المصري شباب، وهذه ميزة كبيرة، ولكن يجب أن يكون هؤلاء حاصلون على تعليم جيد حتى يساهموا في زيادة الإنتاجية".

وعن سؤال الزيادة السكانية "نعمة أم نقمة؟"، قال: "لو السكان مدربون ومؤهلون بحيث يزودون الطاقة الإنتاجية للدولة ستكون الزيادة نعمة، أما في حالة مصر الزيادة تتحول إلى عبء على الدولة، ونحن بحاجة إلى فترة لالتقاط الأنفاس ولذلك يجب تقليل النمو السكاني".